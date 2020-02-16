قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها قرية العيساوية في القدس المحتلة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 01:02

قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها قرية العيساوية في القدس المحتلة (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 2 ساعة 15 February، 2020
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