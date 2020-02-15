قماطي: سبب أزمتنا المافيات المحلية

شدد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، على أنه “يجب إعطاء فرصة لهذه الحكومة، التي جاءت في وقت صعب ومأزوم، وتريد أن تقوم بما تستطيع كي تخرج البلد من أزمته الحالية”.

وخلال احتفال أقامه حزب الله بذكرى قادته الشهداء وذكرى أربعين “شهداء محور المقاومة”، في بلدة بنهران في الكورة، رأى أن “سبب الأزمة المحلية الاقتصادية هم اللبنانيون أنفسهم، وعلى رأسهم مافيات السرقة والنهب”، كاشفا عن “بعض النقاشات الجانبية خارج مجلس الوزراء”.

واكد ان “الإرهاب الاقتصادي الأميركي، لا يمكن أن يهزم إرادة اللبنانيين في الصمود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام