مصدر عسكري رفيع بوزارة الدفاع اليمنية: منظومة الدفاع الجوي الجديدة تشكل عائقا جديًا أمام الطيران المعادي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 21:42

مصدر عسكري رفيع بوزارة الدفاع اليمنية: منظومة الدفاع الجوي الجديدة تشكل عائقا جديًا أمام الطيران المعادي

منذ 18 mins 15 February، 2020
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