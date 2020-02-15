الجيش اللبناني يوقف مطلوبا وسجينا فارا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، “توقيف دورية من مديرية المخابرات في صيدا، المطلوب يوسف فادي الذوق، الملقب أبو البراء، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية (فتح الإسلام – داعش). وكان دخل سابقا إلى مخيم عين الحلوة برفقة الإرهابي شادي المولوي. وبعد مغادرة الأخير المخيم، التحق بمجموعة الإرهابي الفلسطيني هيثم محمود مصطفى الملقب (الشعبي)”.

كذلك، أعلنت القيادة “توقيف دورية من المديرية المذكورة في محلة صبرا، السجين الفار ع.د. الذي كان من عداد السجناء الفارين من نظارة فصيلة الأوزاعي بتاريخ 11/02/2020. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام