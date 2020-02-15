النائب بزي: لحسم الجدل حول أموال المودعين

اعتبرالنائب علي بزي، خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية وتربوية في مكتبه في بنت جبيل، أن “تهدئة الأجواء أمر مطلوب كي تبادر الحكومة والمعنيون الى اتخاذ القرارات والإجراءات الرامية الى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية”.

ودعا الى “ضرورة حسم الجدل حول أموال المودعين وجنى عمرهم وتحريرها من الاستنسابية والإذلال”. وأكد ان “تخفيض الفوائد على الإيداعات يجب ان يترافق مع خفضها على القروض والتسليفات”.

وتابع: “بإمكاننا تجاوز أوضاعنا السيئة من خلال تنفيذ القوانين ومكافحة الفساد والتزام جدي بالإصلاحات واستقلالية القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام