الجيش السوري يسيطر على مركز البحوث العلمية وضاحية الراشدين 1 غرب حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 16:16

الجيش السوري يسيطر على مركز البحوث العلمية وضاحية الراشدين 1 غرب حلب

منذ 27 mins 15 February، 2020
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