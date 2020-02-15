ماكرون: فرنسا تتفق مع روسيا حول عدم قبول الوضع الحالي في إدلب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تتفق مع روسيا على عدم القبول بالوضع الحالي في محافظة إدلب السورية. وقال ماكرون، خلال نقاش ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، “نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على الحوار مع روسيا حول النزاعات الخارجية، ونحن نتشارك مع روسيا في الرأي أن ما يحدث في إدلب حاليا هو أمر غير مقبول”. كما دعا ماكرون أوروبا إلى الحوار مع روسيا، قائلاً إن “الحوار الاستراتيجي مع روسيا يجب أن يقوم على فرصة حل النزاعات المجمدة ومعالجة القضايا السيبرانية والحديث عن الفضاء والجوانب العسكرية في الفضاء”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية