ناطق انصار الله: لن يفلح العدو بارتكابه مجازر وحشية بحق المدنيين في تعويض هزائمه الميدانية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 15 2020 - 14:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي: صمود الشعب الإيراني أمام الضغوط الأميركية الوحشيّة أثار دهشة المراقبين في العالم
الإمام الخامنئي: رغم الضغوط فإن مشاركة الإيرانيين بمسيرات انتصار الثورة وقبلها في تشييع الشهيد سليماني أثار دهشة الجميع
الإمام الخامنئي: رغم الحملة الإعلامية الغربية لإرغام إيران على التراجع أمام اميركا إلاّ أنّ الشعب بقي وسيبقى صامدا
الإمام الخامنئي: حماس الشعب الإيراني لا يزال نابضا وكلّما استدعت الضرورة فإن الشعب يشارك بشكل ملحمي في كل القضايا
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا معلومات كثيرة حول ضربة عين الأسد لكنّنا نفضّل أن تعترف أميركا بالخسائر
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية لقوى العدوان من نوع "تورنيدو" فوق محافظة الجوف بصاروخ أرض - جو متطور
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك
ناطق أنصار الله: إسقاط طائرة تورنيدو في الجوف ضربة موجعة للعدو وخطوة تدل على تنام ملحوظ بقدرات الدفاعات الجوية اليمنية
ناطق أنصار الله: لن يفلح العدو بارتكابه مجازر بحق المدنيين في تعويض هزائمه وشعبنا بإذن الله لن يدعه ينام قرير العين
عشرات الشهداء والجرحى بقصف العدوان المواطنين المتجمعين عند حطام الطائرة التي أسقطتها القوات اليمنية في الجوف
وزارة الصحة اليمنية: التحليق المستمر لطائرات العدوان يحول دون انتشال جثث الشهداء وإسعاف الجرحى في الجوف
وكالة الانباء السعودية: سقوط احدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية
الجيش السوري يسيطر على قرية كفرناها بريف حلب الغربي والفوج 46 وقرية أورم الكبرى بالريف الجنوبي الغربي
الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في حريتان وعندان وحيان وقبتان الجبل بريفي حلب الشمالي والغربي
الجيش السوري يبسط سيطرته على قرية معارة النعسان شمال شرق بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي
الجيش السوري يسيطر على مساحة تقدر بحوالي 1200 كلم مربع منذ بدء عملياته وقواته باتت على مسافة 9 كلم من مدينة إدلب
نائب الرئيس التركي: أنقرة التزمت بمسؤولياتها في إدلب السورية وفقا للاتفاقات مع روسيا وايران
سانا: قوات الاحتلال الأميركي تستهدف قرى وبلدات في منطقة ابو راسين وتل تمر بريف الحسكة بالقذائف الصاروخية
قيادة عمليات الفرات: تنفيذ المرحلة الأولى من العمليات العسكرية لتأمين المناطق الصحراوية بين كربلاء المقدسة والأنبار
المتحدث باسم حركة حماس: المقاومة ستواصل مراكمة القوة للدفاع عن شعبها ومواصلة مشروع التحرير والعودة
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتراجع عن تخفيض التزاماتنا النووية إذا قدّم الأوروبيون مقابل ذلك مكاسب اقتصادية ملموسة
وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر ميونخ للأمن: الزمن الذي كانت تتصرف فيه الولايات المتحدة كشرطي عالمي انتهى
وزير خارجية أميركا يرفض خلال مؤتمر ميونخ انتقادات الرئيس الألماني لسياسة ترامب ويقول إن بلاده ستواصل "الدفاع عن نفسها"
مايك بومبيو: واشنطن تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج والحديث عن موت حلف الناتو مبالغ فيه
وزير الخارجية الصيني: الاتهامات الأميركية للصين مجرد أكاذيب وافتراءات
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: أوروبا تحتاج الى الحوار مع روسيا لحلّ النزاعات العالقة ومناقشة قضايا الأمن السيبراني
وزيرة الصحة الفرنسية: وفاة صيني في فرنسا بسبب كورونا في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا
مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الأوروبية لمناصرة سوريا: لولا قاسم سليماني لما انتصرت سوريا على الإرهاب
مقتل 8 جنود ماليين وإصابة 4 آخرين في كمين بمنطقة غاو وسط البلاد
ناطق انصار الله: لن يفلح العدو بارتكابه مجازر وحشية بحق المدنيين في تعويض هزائمه الميدانية
منذ 1 ساعة
15 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
ماكرون: فرنسا تتفق مع روسيا حول عدم قبول الوضع الحالي في إدلب
وزير الخارجية الصيني: الاتهامات الأميركية للصين أكاذيب وعلينا الجلوس معا والحوار
وكالة الانباء السعودية تعترف بإسقاط طائرة تورنيدو فوق سماء الجوف في اليمن
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}