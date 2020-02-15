ناطق انصار الله: إسقاط طائرة تورنيدو في سماء الجوف ضربة موجعة للعدو وخطوة تنبئ عن تنامٍ ملحوظ في قدرات الدفاعات الجوية اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 14:18

ناطق انصار الله: إسقاط طائرة تورنيدو في سماء الجوف ضربة موجعة للعدو وخطوة تنبئ عن تنامٍ ملحوظ في قدرات الدفاعات الجوية اليمنية

منذ 1 ساعة 15 February، 2020
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