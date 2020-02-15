الامام الخامنئي: حماس الشعب الايراني لا يزال نابضاً وكلما استدعت الضرورة فإن الشعب يشارك بشكل ملحمي في كل القضايا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2020 - 14:18

الامام الخامنئي: حماس الشعب الايراني لا يزال نابضاً وكلما استدعت الضرورة فإن الشعب يشارك بشكل ملحمي في كل القضايا

منذ 1 ساعة 15 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة