نائب الرئيس التركي : إدلب بالنسبة لنا هي مسألة أمن قومي وليست منطقة حدودية فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 12:12

نائب الرئيس التركي : إدلب بالنسبة لنا هي مسألة أمن قومي وليست منطقة حدودية فقط

منذ 30 mins 15 February، 2020
أخبار موقع المنار

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