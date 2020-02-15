وزير الحرب الاميركي: التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة قد تغير ولم يعد روسيا بل أصبح الصين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2020 - 12:12

وزير الحرب الاميركي: التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة قد تغير ولم يعد روسيا بل أصبح الصين

منذ 35 mins 15 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة