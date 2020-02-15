وزير الحرب الاميركي: يجب أن نوحد صفوفنا للوقوف في وجه بكين حتى لا تفرض علينا أجنداتها لكننا لا نريد مواجهة معها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 12:12

وزير الحرب الاميركي: يجب أن نوحد صفوفنا للوقوف في وجه بكين حتى لا تفرض علينا أجنداتها لكننا لا نريد مواجهة معها

منذ 35 mins 15 February، 2020
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