وزير الحرب الامريكي: لا نطلب من أصدقائنا مقاطعة الصين بل اختيار نظام عالمي يحمي حقوق الإنسان ويضمن التنافسية الحرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 12:12

وزير الحرب الامريكي: لا نطلب من أصدقائنا مقاطعة الصين بل اختيار نظام عالمي يحمي حقوق الإنسان ويضمن التنافسية الحرة

منذ 36 mins 15 February، 2020
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