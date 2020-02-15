بومبيو: نعتزم توفير مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة في أوروبا لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 12:12
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الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية لقوى العدوان من نوع "تورنيدو" فوق محافظة الجوف بصاروخ أرض - جو متطور
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: سماء اليمن ليست نزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك
اليمن: عشرات الشهداء والجرحى بقصف العدوان المواطنين المتجمعين عند حطام الطائرة التي أسقطتها القوات اليمنية في الجوف
وزارة الصحة اليمنية: التحليق المستمر لطائرات العدوان يحول دون انتشال جثث الشهداء وإسعاف الجرحى في الجوف
أنصار الله: عندما يفشل العدوان ويتلقى ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية يبادر بكل صلف وحماقة لاستهداف المدنيين
الجيش السوري يسيطر على قرية كفرناها بريف حلب الغربي والفوج 46 وقرية أورم الكبرى بالريف الجنوبي الغربي
الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في حريتان وعندان وحيان وقبتان الجبل بريفي حلب الشمالي والغربي
الجيش السوري يسيطر على مساحة تقدر بحوالي 1200 كلم مربع منذ بدء عملياته وقواته باتت على مسافة 9 كلم من مدينة إدلب
نائب الرئيس التركي: أنقرة التزمت بمسؤولياتها في إدلب السورية وفقا للاتفاقات مع روسيا وايران
سانا: قوات الاحتلال الأميركي تستهدف قرى وبلدات في منطقة ابو راسين وتل تمر بريف الحسكة بالقذائف الصاروخية
قيادة عمليات الفرات: تنفيذ المرحلة الأولى من العمليات العسكرية لتأمين المناطق الصحراوية بين كربلاء المقدسة والأنبار
المتحدث باسم حركة حماس: المقاومة ستواصل مراكمة القوة للدفاع عن شعبها ومواصلة مشروع التحرير والعودة
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتراجع عن تخفيض التزاماتنا النووية إذا قدّم الأوروبيون مقابل ذلك مكاسب اقتصادية ملموسة
وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر ميونخ للأمن: الزمن الذي كانت تتصرف فيه الولايات المتحدة كشرطي عالمي انتهى
وزير خارجية أميركا يرفض خلال مؤتمر ميونخ انتقادات الرئيس الألماني لسياسة ترامب ويقول إن بلاده ستواصل "الدفاع عن نفسها"
مايك بومبيو: واشنطن تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج والحديث عن موت حلف الناتو مبالغ فيه
مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الأوروبية لمناصرة سوريا: لولا قاسم سليماني لما انتصرت سوريا على الإرهاب
مقتل 8 جنود ماليين وإصابة 4 آخرين في كمين بمنطقة غاو وسط البلاد
بومبيو: نعتزم توفير مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة في أوروبا لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي
منذ 37 mins
15 February، 2020
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