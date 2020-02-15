ايران: مؤسسات فرنسية تتصرف في حظر الادوية بصورة أسوأ من اميركا

اكدت السفارة الايرانية في باريس بان بعض المؤسسات الفرنسية تمارس اقصى الضغوط على ايران وحتى انها تتصرف بصورة أسوأ من اميركا نفسها في مجال حظر الادوية.

جاء ذلك ردا على رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الايرانية آن جونتة التي اعربت في تعليق لها عن املها بالافراج عن فريبا عادل خواه ورولان مارشال (المعتقلين في ايران لادانتهما باتهامات امنية) وكتبت: لنبني العلاقات بين فرنسا وايران على اساس الثقة وليس عدم الثقة.

وجاء رد السفارة الايرانية على ذلك: الثقة ليست من جانب واحد، بعض المؤسسات الفرنسية تمارس اقصى الضغوط ضد ايران، حتى في مجال الادوية! وحتى أسوأ من الولايات المتحدة! .

واضافت السفارة ان طاقة البلدين لا ينبغي ان تُصرف في “الامد البعيد” على قضايا ناجمة عن عناصر (جهات) ثالثة و”قصيرة الامد”.

المصدر: وكالة ارنا