الجيش السوري يسيطر على قرية كفرناها بريف حلب الغربي والفوج 46 بالريف الجنوبي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 09:58

الجيش السوري يسيطر على قرية كفرناها بريف حلب الغربي والفوج 46 بالريف الجنوبي الغربي

منذ 18 mins 15 February، 2020
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