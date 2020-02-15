الصين: إجمالي الوفيات بسبب فيروس #كورونا تتجاوز الـ 1500 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 03:04

الصين: إجمالي الوفيات بسبب فيروس #كورونا تتجاوز الـ 1500

منذ 50 mins 15 February، 2020
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