الصين: إجمالي الوفيات بسبب فيروس #كورونا تتجاوز الـ 1500 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 03:04
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سانا: الجيش السوري يقوم بعمليات تمشيط في منطقة الراشدين 4 غرب حلب ويواصل عملياته ضد الإرهابيين بالريف الجنوبي الغربي
مراسل المنار: الطريق الدولي حلب دمشق مروراً بإدلب وحماة أصبح مؤمنًا بالكامل بعد تحرير المناطق المحيطة به من الإرهاب
مصدر عسكري سوري: إصابة مروحية بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي ما أدى الى سقوطها واستشهاد طاقمها
السفير الروسي في أنقرة: تركيا أخفقت في تنفيذ التزاماتها حول نزع سلاح الإرهابيين في إدلب وفقاً لاتفاقات سوتشي
سفير كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق: ندعم ثبات نضال سورية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها
اسوشيايتد برس: مسؤول اميركي رفيع المستوى يؤكد توصل واشنطن وطالبان لاتفاق هدنة تدخل حيز التنفيذ قريبا جدا
المسؤول الاميركي: اتفاق الهدنة قد يؤدي الى انسحاب القوات الاميركية من افغانستان
الأمين العام لحركة النجباء: أكملنا الجهوزية الدفاعية وسنبدأ باستنزاف المحتل الأميركي وطريق مطار بغداد ستتحول إلى جحيم له
نائب رئيس جمعية الوفاق البحرينية: للحفاظ على السلمية في ظل كل القمع والقتل والاعتقالات التعسفية التي يمارسها النظام
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
بنيامين نتانياهو: لن تقوم دولة فلسطينية داعمة للإرهاب بالضفة الغربية إنما كيان سياسي ديموقراطي منزوع السلاح
جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويزيلون لافتة رافضة لما يسمى "صفقة القرن" رفعها المصلون عقب صلاة الجمعة
قائد القوة الجوية في الحرس الثوري: جميع دول محور المقاومة متحدة لإخراج القوات الأميركية من المنطقة وتدمير كيان اسرائيل
الحكومة الصينية: وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 منذ اكتشاف فيروس كورونا
رويترز: وزارة الصحة المصرية تؤكد أول إصابة في مصر بفيروس كورونا وتقول إنها لشخص أجنبي
الصين: إجمالي الوفيات بسبب فيروس #كورونا تتجاوز الـ 1500
منذ 50 mins
15 February، 2020
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