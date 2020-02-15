الجيش التركي يستعد لإرسال عشرات الجنود والخبراء من القوات الخاصة التركية إلى #إدلب السورية عِبر معبر باب الهوى الحدودي ( يونيوز ) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 01:12

الجيش التركي يستعد لإرسال عشرات الجنود والخبراء من القوات الخاصة التركية إلى #إدلب السورية عِبر معبر باب الهوى الحدودي ( يونيوز )

منذ 1 ساعة 15 February، 2020
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