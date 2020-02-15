متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة لقوى العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2020 - 01:10

متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة لقوى العدوان

منذ 2 ساعة 14 February، 2020
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