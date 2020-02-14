الجيش السوري يبسط سيطرته على قرية أورم الكبرى بريف #حلب الجنوبي الغربي، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 23:14

الجيش السوري يبسط سيطرته على قرية أورم الكبرى بريف #حلب الجنوبي الغربي، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها

منذ 42 mins 14 February، 2020
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