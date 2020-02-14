حكواتية ورسم وأناشيد..في احتفال محترف الألوان بولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)

أقام محترف الألوان نشاطاً فنياً بمناسية ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وعلى مدى يومين استقبل عدداً من الأطفال الذين شاركوا في برنامجه الفني والذي تخلله حكاية حملت عنوان “الدرة البيضاء” قدمتها الحكواتية سحر شحادي بالاضافة الى فقرة رسم و اناشيد بالمناسبة .

كما شارك الاطفال في مسابقة معلومات عامة حول حياة السيدة فاطمة عليها السلام وحصل في الختام كل طفل على دفتر خاص ليكتب به ما يجول في خاطره من رسائل خاصة تحت عنوان “بيني وبين فاطمة”..واختتم النشاط بأناشيد من وحي المناسبة وتوزيع الحلوى.

من جهتها اكدت مديرة المحترف الاء كركي ان”هذا النشاط هو لتكريس الثقافة الدينية واحياء مناسبات اهل البيت عليهم السلام بطريقة فنية محببة للاطفال و لإتاحة الفرصة للتعرف على انشطة المحترف الفنية المتخصصة في مجال الرسم والاعمال الحرفية”.

المصدر: محترف الألوان