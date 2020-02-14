“جمعية المصارف” عممت معدلات فوائد جديدة مخفضة: 6,75% للتسليفات بالدولار و9% للتسليفات بالليرة

أعلنت “جمعية مصارف لبنان” في بيان الجمعة أن “مجلس إدارتها قرر أن يعمم على المصارف معدلات فوائد مرجعية جديدة، بحيث أصبحت هذه الأخيرة 6,75% للتسليفات بالدولار الأميركي بدلا من 8,50% و9% للتسليفات بالليرة اللبنانية بدلا من 11,50%”.

وأضافت الجمعية ان “هذه التخفيضات الجوهرية والهامة كتطبيق مسبق لتعميم الوسيط الصادر عن مصرف لبنان يوم الخميس في 13 شباط الجاري تحت رقم 544″، ولفتت الى ان “هذه التخفيضات تطبث بدون انتظار فترة استحقاق الودائع التي تراوح بين شهر وستة أشهر”.

واعتبرت الجمعية ان “هذه التخفيضات تتلاقى مع السياسة التي أرستها الحكومة الجديدة في أعقاب الإجتماعات المتتالية والمتعددة التي شاركت فيها جمعية المصارف بشخص رئيسها، سواء في القصر الجمهوري أم في السرايا الكبيرة أم في وزارة المالية، والتي كان من أهدافها الرئيسية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني في الظروف الصعبة الراهنة”.

وشددت الجمعية على “المصارف الأعضاء على أهمية ترجمة هذا القرار سريعا على جميع العملاء المدينين”، وأملت أن “يساهم ذلك في عودة قطاع المؤسسات الى مستوى نشاطه المعهود وأن يحافظ على القوى العاملة لديه حتى يعبر البلد الى حالة اقتصادية واجتماعية ومالية أفضل”.

وأكدت الجمعية أن “منحى التخفيض الكبير لهذه المعدلات المدينة المطبقة على القطاع الخاص ستشمل قريبا تخفيضا موازيا لكلفة المديونية العامة، والتي من المتوقع التوصل اليها بالتعاون مع وزارة المالية كمدخل لإعادة جدولة الدين العام وإعادة هيكلته بحيث تصبح خدمة المديونية العامة قابلة للإحتمال وبحيث تتحرر موارد للخزينة العامة يمكن استعمالها لتعزيز وظائف الدولة الإقتصادية والإجتماعية”.

وقالت الجمعية إن “المصارف هي أم الصبي وأن صحتها من صحة اقتصاد البلد وسلامته وأن مناعتها من مناعة الوطن والمواطنين”، وادعت أن “الإجراءات الإستثنائية التي اتخذتها في منتصف تشرين الثاني الماضي لم تكن إلا بدافع الحفاظ على أموال المودعين وحماية علاقات لبنان المالية والاقتصادية مع الخارج، وحرصا على استمرار الخدمات التي تقدمها المصارف للبنانيين عبر شبكة انتشارها الداخلية والخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام