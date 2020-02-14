روسيا اليوم :الطوارئ الروسية تؤكد مقتل شخصين خلال هبوط قاس لمروحية في يامال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 21:12

روسيا اليوم :الطوارئ الروسية تؤكد مقتل شخصين خلال هبوط قاس لمروحية في يامال

منذ 2 ساعة 14 February، 2020
أخبار موقع المنار

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