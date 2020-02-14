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February 14 2020 - 21:12

بعد صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

منذ 2 ساعة 14 February، 2020
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خبر وصورة

عشرات الاف المصلين ادوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

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المصدر: تويتر

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