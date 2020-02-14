سوريا: تأمين طريق حلب – دمشق ومحيطه من الخطر الارهابي

أعلنت وكالة الانباء السورية ان الطريق الدولي حلب – دمشق مرورا بإدلب وحماة اصبح مؤمناً بالكامل بعد تحرير وحدات الجيش السوري المناطق المحيطة بالطريق من الجماعات الارهابية.

وقد واصلت وِحداتُ الجيشِ السوري تَقَدُمَها ضدَ مواقعِ الجماعاتِ الارهابيةِ في ريفِ حلبَ الجَنوبي والغربي وبَسَطَت سَيطَرَتَها على العديدِ منَ البلداتِ والمواقع، ودخلت الجهةَ الغربيةَ لاوتوستراد حلب – دمشق بعمقِ ثلاثةِ كيلومتراتٍ على الاقل.

وجال مُراسلُ قناة المنار في دشمٍ ومتاريسَ كانَ يَستخدِمُها المسلحونَ بمحيطِ ضاحيةِ الراشدين اربعة.

المصدر: قناة المنار + سانا