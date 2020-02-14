البحرينيون يحيون الذكرى التاسعة لثورتهم

أحيا البحرينيون الذكرى التاسعة لثورتهم ضد النظام الحاكم في المنامة، ثورة مستمرة بأشكال مختلفة شهِدت محطاتٍ بارزةً على مدى تِسعةِ أعوامٍ من عُمُرِها، خَيّمت عليها أحكامُ الاِعدامِ والقمع في مواجهةِ الحَراكِ الشعبي السلمي والثبات على المطالبة بالحقوق المشروعة بوجه ظلم وتمييز وبطش السلطة.

واكد نائب جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي على استمرار الثورة في البحرين حتى تتحقق الديمقراطية المنشودة، وخلال كلمة له في الذكرى التاسعة لانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير/شباط في مؤتمر عقد في بيروت، جدد الشيخ الديهي دعوة الشعب البحريني الى الاستمرار بالمسار السلمي للتظاهر الذي بات مفخرة ووسام على صدور البحرينيين امام كل ثوار العالم، خصوصاً في ظل كل القمع والقتل والاعتقالات التعسفية التي يمارسها النظام الفاقد للشرعية الشعبية.

المصدر: قناة المنار