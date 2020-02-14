رفع علم فلسطين فوق منطقة مهددة بالمصادرة من قبل العدو جنوب نابلس

شارك المئات من المواطنين الفلسطينيين اليوم بعد صلاة الجمعة برفع العلم الفلسطيني فوق منطقة العرمة شرقي بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال “رئيس بلدية بيتا” فؤاد معالي إن “رفع السارية اليوم فوق منطقة العرمة وهي تعد أعلى منطقة فوق سطح البحر في القرية حيث ترتفع فوق 800 متر، كما أنها منطقة تاريخية ومهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال هي رسالة واضحة بأننا متمسكون بأرضنا ولن نسمح بأن يذهب متر واحد من أراضينا”.

وأضاف معالي ان “طول السارية 25 مترا وان البلدية ستقيم منتجع سياحي صغير حول السارية من أجل وصول المواطنين لهذه المنطقة الاستراتيجية”، وأكد أن “جهود إقامة السارية تمت بمشاركة بلدية بيتا وحركة فتح ومتبرعين من اهالي البلدة اضافة الى جهود العشرات من أبناء البلدة حتى تكون رسالتنا هي وطنية في وجه الاحتلال ومستوطنيه”.

المصدر: وكالة معاً