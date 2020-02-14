الدفاع الروسية: #تركيا تواصل نشر مزاعم عن خسائر في صفوف الجيش السوري نتيجة لهجمات تركية في منطقة #إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 16:42

الدفاع الروسية: #تركيا تواصل نشر مزاعم عن خسائر في صفوف الجيش السوري نتيجة لهجمات تركية في منطقة #إدلب

منذ 12 mins 14 February، 2020
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