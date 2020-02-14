الشيخ القطان لـ”ورثة رفيق الحريري”: لو قرأتم بمدرسته ستغيرون المنهج الذي تسيرون عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 16:42

الشيخ القطان لـ”ورثة رفيق الحريري”: لو قرأتم بمدرسته ستغيرون المنهج الذي تسيرون عليه

منذ 20 mins 14 February، 2020
الشيخ احمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل
لبنان

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان ان “الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يكن معاديا للمقاومة في لبنان”، وتابع “كان يؤمن بجدواها في الحفاظ على أمن لبنان وأمانه واستقراره”.

وتوجه الشيخ القطان الجمعة الى “ورثة الرئيس الشهيد الحريري” بالقول “يا ليتكم تقرؤون في مدرسة الشهيد رفيق الحريري، يا ليتكم تقرؤون نهجه، يا ليتكم تسألون من عاصره ومن عاش معه ومن سمع منه وجلس معه حتى تعرفوا كيف تخوضون غمار السياسة”، واضاف “لأنكم إذا قرأتم بشكل صحيح ستغيرون كل المنهج الذي تسيرون عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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