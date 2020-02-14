لبنان: دائرة الصيد بوزارة الزراعة عاينت الحوت النافق على شاطىء الصرفند

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها الجمعة أنه “بناء على توجيهات وزير الزراعة عباس مرتضى، عاينت دائرة الصيد المائي والبري، حوتا نافقا على شاطىء الصرفند بمؤازرة من دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة الجنوب”.

واضاف البيان “فيما ترجح المعلومات الأولية بأن يعود سبب وفاة الحوت Orcinus orca لكونه قد علق في معدات صيد خارج المياه اللبنانية، فإن الفريق المختص في الوزارة، وبعد التنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وخبراء مركز علوم البحار، قد شرح واحتفظ بالاعضاء اللازمة للتحاليل ونقلها الى مختبرات المركز في البترون ويتابع الفريق الموضوع لحين صدور النتائج النهائية”.

وذكر البيان انه “بحسب المعطيات فإن الحوت ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، وهي نوع عالمي، ويمكن العثور عليه في كل محيطات العالم وفي مجموعة متنوعة من البيئات البحرية”، وتابع “هو من قطيع الحيتان أو الدلافين التي تتم مشاهدتها نادرا في البحر الأبيض المتوسط، وهي تعتبر من الزوار فيه” .