لبنان: إشكال بين المتظاهرين في بيروت وأنصار الحريري

وقع إشكال بين المتظاهرين في ساحة الشهداء في بيروت وبين مناصرين لـ”تيار المستقبل”، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “حالة من التوتر الشديد تسود ساحة الشهداء، حيث يهتف المئات من أنصار المستقبل للرئيس سعد الحريري في مقابل عشرات المتظاهرين في المقلب الآخر”، ولفتت الى ان “المتظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة للحريري وتيار المستقبل، مما استفز مناصري المستقبل ما أدى الى تجدد الاشكال”.

وأشارت الوكالة الى ان “عناصر من الجيش والقوى الامنية تدخلوا في محاولة للفصل بين المتظاهرين وعناصر المستقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام