لبنان: إشكال بين المتظاهرين في بيروت وأنصار الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 16:42

لبنان: إشكال بين المتظاهرين في بيروت وأنصار الحريري

منذ 50 mins 14 February، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

وقع إشكال بين المتظاهرين في ساحة الشهداء في بيروت وبين مناصرين لـ”تيار المستقبل”، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “حالة من التوتر الشديد تسود ساحة الشهداء، حيث يهتف المئات من أنصار المستقبل للرئيس سعد الحريري في مقابل عشرات المتظاهرين في المقلب الآخر”، ولفتت الى ان “المتظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة للحريري وتيار المستقبل، مما استفز مناصري المستقبل ما أدى الى تجدد الاشكال”.

وأشارت الوكالة الى ان “عناصر من الجيش والقوى الامنية تدخلوا في محاولة للفصل بين المتظاهرين وعناصر المستقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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