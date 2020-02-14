50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم القيود الأمنية المشددة من قبل قوات العدو الاسرائيلي(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 16:42
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السيد نصرالله: شهادة الحاج قاسم وأبو مهدي ولادة جديدة لمحور وروحية وثقافة المقاومة وقد أعطت دفعاً كبيراً لحركات المقاومة
السيد نصرالله: التأثير الأساسي للحاج قاسم هو أنه فتح أمام حزب الله آفاقاً جديدة فأصبح لدينا قوة صاروخية حقيقية
السيد نصرالله: فتح الحاج قاسم منذ توليه قيادة قوة القدس الأبواب أمام مستوى متقدم من التدريب لرفع كفاءة المقاومة
السيد نصرالله: الإدارة الأميركية تجاوزت الخطوط الحمراء وهذا سيضع محور المقاومة وشعوبنا في مواجهة معها على مستوى المنطقة
السيد نصرالله: الأميركيون أرادوا حذف الحاج قاسم لتحقيق أهدافهم ومن أهمها في هذه المرحلة هو فرض صفقة القرن
السيد نصرالله: لسنا قلقين ونحن واثقون من الاستمرار في هذا الطريق بقوة أكثر وعزم وبأمل عظيم وكبير لنحقق الأهداف نفسها
السيد نصرالله: الحاج قاسم تميز بالحضور الميداني وعلاقات الصداقة التي أقامها مع المسؤولين في كل الساحات كانت مؤثرة جداً
السيد نصرالله: لا أبالغ إن قلت إنني لم أعرف شخصاً حتى الآن لديه طاقة للتحمل والصبر والتعب والسهر كالحاج قاسم سليماني
السيد نصرالله: كان الحاج قاسم متأثراً جداً إزاء خطر داعش وحاضراً لأن يقتل ألف مرة من أجل نجاة الشعب العراقي والمقدسات
السيد نصرالله: الحاج أبو مهدي كان إنساناً على درجة عالية من الوفاء والإخلاص والتدين وإنساناً مسؤولاً ومجاهداً حقيقياً
الرئيس بري تلقى رسالة من نائب رئيس الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمساعدة لبنان للخروج من أزمته وإجراء إصلاحات وحفظ الاستقرار
إشكال بين مناصري المستقبل ومحتجين تخلله تراشق بالحجارة وتضارب في ساحة الشهداء بوسط بيروت والجيش يتدخل للفصل بين الجانبين
سانا: الجيش السوري يقوم بعمليات تمشيط في منطقة الراشدين 4 غرب حلب ويواصل عملياته ضد الإرهابيين بالريف الجنوبي الغربي
سانا: الطريق الدولي حلب دمشق مروراً بإدلب وحماة أصبح مؤمنًا بالكامل بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق من الإرهاب
مصدر عسكري سوري: إصابة مروحية بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي مما أدى الى سقوطها واستشهاد طاقمها
السفير الروسي في أنقرة: تركيا أخفقت في تنفيذ التزاماتها حول نزع سلاح الإرهابيين في إدلب وفقاً لاتفاقات سوتشي
الأمين العام لحركة النجباء: أكملنا الجهوزية وسنبدأ باستنزاف المحتل وطريق مطار بغداد ستتحول إلى جحيم للقوات الأميركية
نائب رئيس جمعية الوفاق البحرينية: للحفاظ على السلمية في ظل كل القمع والقتل والاعتقالات التعسفية التي يمارسها النظام
بنيامين نتانياهو: لن تقوم دولة فلسطينية داعمة للإرهاب بالضفة الغربية إنما كيان سياسي ديموقراطي منزوع السلاح
جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويزيلون لافتة رافضة لما يسمى "صفقة القرن" رفعها المصلون عقب صلاة الجمعة
قائد القوة الجوية في الحرس الثوري: لتوحيد جهود محور المقاومة لإخراج القوات الأميركية من المنطقة وتدمير الكيان الصهيوني
الحكومة الصينية: وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 منذ اكتشاف وباء كورونا
50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم القيود الأمنية المشددة من قبل قوات العدو الاسرائيلي(المركز الفلسطيني للإعلام)
منذ 1 ساعة
14 February، 2020
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