50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم القيود الأمنية المشددة من قبل قوات العدو الاسرائيلي(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 16:42

50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم القيود الأمنية المشددة من قبل قوات العدو الاسرائيلي(المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 14 February، 2020
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