الطقس غدا السبت قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات ليل السبت/ الاحد.

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد سيتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم بسحب متوسطة ومتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح اعتبارا من المساء خاصة في شمال البلاد وجنوبها.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل، يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات ليل السبت/الاحد.

– الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع اتخفاض درجات الحرارة، تتساقط خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة احيانا ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 م وتسوء الرؤية على المرتفعات بسبب الضباب.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 8 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 2 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10و35 ملم بالساعة، تتحول ليلا الى شرقية وشمالية شرقية ناشطة لتقارب 50 كلم بالساعة

– الإنقشاع: جيد الى متوسط

– الرطوبة السنبية على الساحل بين 40 و70 بالمئة.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 16 درجة .

– الضغط الجوي: 766 ملمزئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية