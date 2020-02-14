روسيا ترصد 18 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا.

وقالت الدفاع الروسية فس نشرتها اليومية على موقعها الرسمي “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: اللاذقية (7) وإدلب (4) وحماة (4) وحلب(3) بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا”.

وتجدر الإشارة إلى أن أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما:

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الرقة.

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى مدينة حلب.

هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2370 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3964.522 طن.

المصدر: سبوتنيك