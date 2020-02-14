بيسكوف: الكرملين واثق من أن تركيا تتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفي السفارة الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين واثق من أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفي السفارة وكل شخص روسي. وقال المتحدث الروسي للصحفيين الجمعة “بالنسبة للوضع المحيط بسفيرنا، حول رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في تركيا، ليس لدينا شك في أن الجانب التركي سيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن السفير الروسي وجميع الموظفين، وكذلك موظفي الشركات الروسية والوكالات الأجنبية الروسية الموجودة في تركيا، وفقا لاتفاقية فيينا، وكذلك في روح علاقاتنا الثنائية”. وأشار بيسكوف إلى أن روسيا وتركيا على اتصال وثيق على مستويات مختلفة حول الوضع في إدلب.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية