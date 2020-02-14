الشيخ ياسين: للبدء بالإصلاح

دعا رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين العاملي، في بيان اليوم، الحكومة إلى “البدء بالإجراءات الإصلاحية وعدم إضاعة الوقت بإطلاق الوعود”.

ورفض “تحميل المواطن أي أعباء جديدة عبر ما يشاع عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، والتركيز على خطوة إعادة المال المنهوب والمهرب”.

وناشد الشيخ ياسين المسؤولين “صرف النظر عن سياسة الاقتراض، لأن ذلك يرهن القرار اللبناني لجهات خارجية لا تريد الخير للبنان”.

وتوجه الى المؤسسات الدولية والدول الكبرى زطالبها بـ “ردع العدو الصهيوني عن انتهاكاته لسيادة لبنان، لأن ذلك يفرض خيار المواجهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام