الكرملين: لا نشك بأن أنقرة ستتخذ كل الإجراءات لضمان أمن سفيرنا ومؤسساتنا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 14:10
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السيد نصرالله: شهادة الحاج قاسم وأبو مهدي ولادة جديدة لمحور وروحية وثقافة المقاومة وقد أعطت دفعاً كبيراً لحركات المقاومة
السيد نصرالله: التأثير الأساسي للحاج قاسم هو أنه فتح أمام حزب الله آفاقاً جديدة فأصبح لدينا قوة صاروخية حقيقية
السيد نصرالله: فتح الحاج قاسم منذ توليه قيادة قوة القدس الأبواب أمام مستوى متقدم من التدريب لرفع كفاءة المقاومة
السيد نصرالله: الإدارة الأميركية تجاوزت الخطوط الحمراء وهذا سيضع محور المقاومة وشعوبنا في مواجهة معها على مستوى المنطقة
السيد نصرالله: الأميركيون أرادوا حذف الحاج قاسم لتحقيق أهدافهم ومن أهمها في هذه المرحلة هو فرض صفقة القرن
السيد نصرالله: لسنا قلقين ونحن واثقون من الاستمرار في هذا الطريق بقوة أكثر وعزم وبأمل عظيم وكبير لنحقق الأهداف نفسها
السيد نصرالله: الحاج قاسم تميز بالحضور الميداني وعلاقات الصداقة التي أقامها مع المسؤولين في كل الساحات كانت مؤثرة جداً
السيد نصرالله: لا أبالغ إن قلت إنني لم أعرف شخصاً حتى الآن لديه طاقة للتحمل والصبر والتعب والسهر كالحاج قاسم سليماني
السيد نصرالله: كان الحاج قاسم متأثراً جداً إزاء خطر داعش وحاضراً لأن يقتل ألف مرة من أجل نجاة الشعب العراقي والمقدسات
السيد نصرالله: الحاج أبو مهدي كان إنساناً على درجة عالية من الوفاء والإخلاص والتدين وإنساناً مسؤولاً ومجاهداً حقيقياً
الرئيس بري تلقى رسالة من نائب رئيس الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمساعدة لبنان للخروج من أزمته وإجراء إصلاحات وحفظ الاستقرار
مراسل المنار: الجيش السوري يتقدم بعمق مناطق ريف حلب نحو الأتارب ووحداته تعمل على تنظيف الأتوستراد الدولي
المرصد المعارض: الجيش السوري يسيطر على الفوج 46 بريف حلب الغربي وقواته باتت على بعد 3 كلم من الأتارب
السفير الروسي في أنقرة: تركيا أخفقت في تنفيذ التزاماتها حول نزع سلاح الإرهابيين في إدلب وفقاً لاتفاقات سوتشي
بنيامين نتانياهو: لن تقوم دولة فلسطينية داعمة للإرهاب بالضفة الغربية إنما كيان سياسي ديموقراطي منزوع السلاح
جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويزيلون لافتة رافضة لما يسمى "صفقة القرن" رفعها المصلون عقب صلاة الجمعة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش اجتماع ميونخ للأمن
زعيم الديموقراطيين بمجلس الشيوخ: الأميركيون لا يريدون حروباً لا تنتهي وعلينا منع إحدى السلطات من تقويض دستورنا
الحكومة الصينية: وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 منذ اكتشاف وباء كورونا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الكرملين: لا نشك بأن أنقرة ستتخذ كل الإجراءات لضمان أمن سفيرنا ومؤسساتنا (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
14 February، 2020
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