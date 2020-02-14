الكرملين: لا نشك بأن أنقرة ستتخذ كل الإجراءات لضمان أمن سفيرنا ومؤسساتنا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 14:10

الكرملين: لا نشك بأن أنقرة ستتخذ كل الإجراءات لضمان أمن سفيرنا ومؤسساتنا (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 14 February، 2020
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