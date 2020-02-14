تراشق للإهانات بين ترامب وبلومبرغ

تصاعدت وتيرة الحرب الكلامية بين الملياردير مايكل بلومبيرغ الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب الطامح لولاية رئاسية ثانية.

واستخدم كلاهما عبارات مهينة في حق خصمه، حيث صعد ترامب هجومه ضد الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرغ، وسماه “ميني مايك” في إشارة إلى قصر قامته.

وقال ترامب في تغريدة يوم الخميس، إن “ميني مايك فاشل يملك المال، لكنه لا يجيد النقاش وليس له أي حضور، سترون ذلك”.

وأضاف: “ميني مايك كتلة من الطاقة الميتة طولها 1.63 متر، ولا يريد الصعود على منصة المناظرة مع سياسيين محترفين”.

وقبل ذلك، اتهم ترامب منافسه المحتمل بلومبرغ بأنه عنصري، وذلك بإعادة نشره مقطعا من تسجيل صوتي يعود لعام 2015 يبرر فيه بلومبرغ سياسته للرقابة الأمنية التي أثارت حينها الكثير من الجدل لتركيزها على الأقليات.

ورد بلومبيرغ الهجوم عبر تغريدة قال فيها: “نتشارك معرفة الكثير من الناس في نيويورك. إنهم يسخرون منك في غيابك ويطلقون عليك مهرج الكرنفال المجنون. يعرفون أنك بددت ثروة ورثتها في صفقات غبية وبسبب انعدام الكفاءة… لدي الخبرة والموارد لهزمك، وسأهزمك”.

ويأتي هذا التراشق مع صعود نجم بلومبيرغ في استطلاعات الرأي، بعد أن حطم جميع أرقام الإشهار القياسية للحملات الانتخابية الرئاسية، إذ أنفق أكثر من 260 مليون دولار.

وتضعه جملة استطلاعات الرأي الوطنية في المرتبة الثالثة بين مرشحي الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديموقراطي، وراء السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية