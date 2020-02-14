الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق دمشق وتسقط عدداً منها

تصدت الدفاعات الجوية السورية، قبيل منتصف هذه الليلة، لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل، في سماء العاصمة دمشق، وأسقطت عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها.

وقال مصدر عسكرى إنه في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة قبيل منتصف ليلة الخميس الواقع في 13-2-2020 تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت الاسبوع الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

المصدر: سانا