سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء #دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 00:50

سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء #دمشق

منذ 58 mins 13 February، 2020
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