سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء #دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2020 - 00:50
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السيد نصرالله: شهادة الحاج قاسم وأبو مهدي ولادة جديدة لمحور وروحية وثقافة المقاومة وقد أعطت دفعاً كبيراً لحركات المقاومة
السيد نصرالله: التأثير الأساسي للحاج قاسم هو أنه فتح أمام حزب الله آفاقاً جديدة فأصبح لدينا قوة صاروخية حقيقية
السيد نصرالله: فتح الحاج قاسم منذ توليه قيادة قوة القدس الأبواب أمام مستوى متقدم من التدريب لرفع كفاءة المقاومة
السيد نصرالله: الإدارة الأميركية تجاوزت الخطوط الحمراء وهذا سيضع محور المقاومة وشعوبنا في مواجهة معها على مستوى المنطقة
السيد نصرالله: الأميركيون أرادوا حذف الحاج قاسم لتحقيق أهدافهم ومن أهمها في هذه المرحلة هو فرض صفقة القرن
السيد نصرالله: لسنا قلقين ونحن واثقون من الاستمرار في هذا الطريق بقوة أكثر وعزم وبأمل عظيم وكبير لنحقق الأهداف نفسها
السيد نصرالله: الحاج قاسم تميز بالحضور الميداني وعلاقات الصداقة التي أقامها مع المسؤولين في كل الساحات كانت مؤثرة جداً
السيد نصرالله: لا أبالغ إن قلت إنني لم أعرف شخصاً حتى الآن لديه طاقة للتحمل والصبر والتعب والسهر كالحاج قاسم سليماني
السيد نصرالله: كان الحاج قاسم متأثراً جداً إزاء خطر داعش وحاضراً لأن يقتل ألف مرة من أجل نجاة الشعب العراقي والمقدسات
السيد نصرالله: الحاج أبو مهدي كان إنساناً على درجة عالية من الوفاء والإخلاص والتدين وإنساناً مسؤولاً ومجاهداً حقيقياً
السيد نصرالله: نحن أمام حادثة إلهية ومفصل في تاريخ منطقتنا وكان الحاج قاسم وأبو مهدي من أعلى مصاديق خاصة أولياء الله
الاجتماع المالي الاقتصادي الموسع في بعبدا لم يحسم القرار لجهة تعامل لبنان مع استحقاق سندات اليوروبوند
مجلس الوزراء اللبناني شكل لجنة مختصة للبت بصيغة الحل المالي الذي سيعتمده لبنان قبل نهاية الشهر الحالي
الرئيس دياب أصدر تعميماً للإدارات العامة حول التقشف وضبط الإنفاق ومنع تفاقم المديونية وإجراء إصلاحات
الرئيس عون: المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري وإعداد مشروع موازنة 2021
الخارجية الفرنسية: متمسكون بسيادة واستقرار وأمن لبنان ونحن ننتظر من السلطات اللبنانية إجراء إصلاحات بعيدة المدى وطموحة
النائب العام المالي ادعى على مديرة هيئة إدارة السير والآليات هدى سلوم وأربعة آخرين بجرم هدر المال العام
وزير الصحة حمد حسن بحث مع وفد نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سبل تعزيز القطاع الصحي الاستشفائي في لبنان
الجيش السوري يسيطر على جمعية المهندسين 1 و2 وقريتي كفرجوم وأورم الصغرى بريف حلب الجنوبي الغربي
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال دائم مع أنقرة حول الوضع في سوريا وتدعو للامتناع عن التعليقات الاستفزازية
مجلس الشعب السوري يتبنى بالإجماع قراراً يدين ويقر بوقوع جريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن في الحقبة العثمانية
الوكالة الفرنسية: سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا على قاعدة يتمركز فيها جنود أميركيون في شمال العراق
وسائل إعلام عراقية: القاعدة المستهدفة "كي وان" تقع في كركوك وهي القاعدة التي قتل فيها مترجم أميركي في قصف الشهر الماضي
يديعوت أحرنوت: بعكس تصريحات نتانياهو العدوانية تواصل "إسرائيل" إعادة الهدوء إلى الجنوب قبل انتخابات الكنيست
وزير الخارجية الأميركي: إنني غاضب جداً من تقرير الأمم المتحدة بشأن الشركات المتعاملة مع المستوطنات بالضفة الغربية
آية الله قاسم بالذكرى الـ9 لثورة 14 فبراير: شعار الانتفاضة هذا العام هو "على طريق النصر" وهذا الطريق يمكن أن يكون طويلاً
آية الله عيسى قاسم: صفقة القرن هي خيانة كبرى من قبل حكومات عربية شاركت فيها وحضرت في الإعلان عنها
مسؤول في وزارة الاتصالات اليمنية: إنجاز المراحل الأولى من عمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون" وعودة قريبة للإنترنت
الأمين العام للحلف الأطلسي: على حركة طالبان أن تظهر رغبة حقيقية للحد من العنف الذي تشهده أفغانستان
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق بالأغلبية على التعديلات التي أدخلت على مشروع قرار يمنع ترامب من شن أعمال عسكرية ضد إيران
وكالة سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لاهداف معادية فوق سماء دمشق
وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تسقط عدداً من الاهداف المعادية قبل وصولها الى اهدافها
وكالة سانا: الصواريخ المعادية إنطلقت من فوق الجولان السوري المحتل بإتجاه دمشق
مصدر عسكري سوري : تمَّ رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان تعاملت معها منظومات الدفاع الجوي وأسقت عددا منها
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء #دمشق
منذ 58 mins
13 February، 2020
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السيد نصر الله : الشهيد سليماني فتح أمامنا أفاقاً جديدة فأصبح لدينا قوة صاروخية حقيقية
السيد #نصرالله: الحاج #سليماني ومعه الحاج أبو مهدي #المهندس هم من أعلى مصاديق خاصة أولياء الله
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