السيد #نصرالله: الحاج #سليماني ومعه الحاج أبو مهدي #المهندس هم من أعلى مصاديق خاصة أولياء الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 23:14

السيد #نصرالله: الحاج #سليماني ومعه الحاج أبو مهدي #المهندس هم من أعلى مصاديق خاصة أولياء الله

منذ 27 mins 13 February، 2020
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