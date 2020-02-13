السيد نصر الله :انا في تلك الليلة كنت اتابع مع الاخوة هنا ومع الاخوة في طهران ومع الاخوة في بغداد منذ الدقائق الأولى للحادث الى ان تيقنا من حصول هذه الحادثة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 23:14

السيد نصر الله :انا في تلك الليلة كنت اتابع مع الاخوة هنا ومع الاخوة في طهران ومع الاخوة في بغداد منذ الدقائق الأولى للحادث الى ان تيقنا من حصول هذه الحادثة

منذ 36 mins 13 February، 2020
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