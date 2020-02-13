السيد نصر الله :كنت أعلم تلك الليلة ان الحاج سليماني سيذهب من #دمشق الى #بغداد واتصلت بالاخوة للتأكد فقالوا أنه من المفترض ان تنطلق الطائرة الساعة السادسة فأنا هدأت قليلا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 23:14

السيد نصر الله :كنت أعلم تلك الليلة ان الحاج سليماني سيذهب من #دمشق الى #بغداد واتصلت بالاخوة للتأكد فقالوا أنه من المفترض ان تنطلق الطائرة الساعة السادسة فأنا هدأت قليلا

منذ 46 mins 13 February، 2020
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