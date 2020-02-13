السيد نصرالله :السيد القائد بشرنا بالنصر قبل عام 2000 وكنا نستبعد أن يكون قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2020 - 21:34

السيد نصرالله :السيد القائد بشرنا بالنصر قبل عام 2000 وكنا نستبعد أن يكون قريبا

منذ 7 mins 13 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة