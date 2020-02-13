السيد نصرالله :السيد القائد بشرنا بالنصر قبل عام 2000 وكنا نستبعد أن يكون قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 21:34
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الخارجية الفرنسية: متمسكون بسيادة واستقرار وأمن لبنان ونحن ننتظر من السلطات اللبنانية إجراء إصلاحات بعيدة المدى وطموحة
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الرئيس نبيه بري والنائبان سعادة وحميد يسقطون حقهم الشخصي في قضية الاعتداء على سعادة وتحطيم سيارات عدد من النواب
وزير الصحة حمد حسن بحث مع وفد نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سبل تعزيز القطاع الصحي الاستشفائي في لبنان
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الخارجية الروسية: موسكو على اتصال دائم مع أنقرة حول الوضع في سوريا وتدعو للامتناع عن التعليقات الاستفزازية
مجلس الشعب السوري يتبنى بالإجماع قراراً يدين ويقر بوقوع جريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن في الحقبة العثمانية
الوكالة الفرنسية: سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا على قاعدة يتمركز فيها جنود أميركيون في شمال العراق
وسائل إعلام عراقية: القاعدة المستهدفة "كي وان" تقع في كركوك وهي القاعدة التي قتل فيها مترجم أميركي في قصف الشهر الماضي
يديعوت أحرنوت: بعكس تصريحات نتانياهو العدوانية تواصل "إسرائيل" إعادة الهدوء إلى الجنوب قبل انتخابات الكنيست
وزير الخارجية الأميركي: إنني غاضب جداً من تقرير الأمم المتحدة بشأن الشركات المتعاملة مع المستوطنات بالضفة الغربية
مسؤول في وزارة الاتصالات اليمنية: إنجاز المراحل الأولى من عمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون" وعودة قريبة للإنترنت
الأمين العام للحلف الأطلسي: على حركة طالبان أن تظهر رغبة حقيقية للحد من العنف الذي تشهده أفغانستان
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق بالأغلبية على التعديلات التي أدخلت على مشروع قرار يمنع ترامب من شن أعمال عسكرية ضد إيران
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
السيد نصرالله :السيد القائد بشرنا بالنصر قبل عام 2000 وكنا نستبعد أن يكون قريبا
منذ 7 mins
13 February، 2020
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