السيد نصر الله :عندما جاءت الاحداث في العام 2006 كان حزب الله على درجة عالية من الجهوزية للدخول في هذه الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 21:34

السيد نصر الله :عندما جاءت الاحداث في العام 2006 كان حزب الله على درجة عالية من الجهوزية للدخول في هذه الحرب

منذ 10 mins 13 February، 2020
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