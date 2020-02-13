السيد حسن نصرالله في مقابلة مع وكالة يونيوز: الحاج سليماني كان شخصية جامعة وليس فقط قائدا عسكريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 21:34

السيد حسن نصرالله في مقابلة مع وكالة يونيوز: الحاج سليماني كان شخصية جامعة وليس فقط قائدا عسكريا

منذ 37 mins 13 February، 2020
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