اللواء سلامي يحذر الصهاينة بأن ردنا سيكون صارما إذا أخطأتم التقدير واسأتم للمصالح الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2020 - 21:34

اللواء سلامي يحذر الصهاينة بأن ردنا سيكون صارما إذا أخطأتم التقدير واسأتم للمصالح الايرانية

منذ 2 ساعة 13 February، 2020
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