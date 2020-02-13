دياب التقى وفدا من جمعية الصناعيين: واثق بأنكم ستساهمون مساهمة كبرى في ورشة إنقاذ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2020 - 19:54

دياب التقى وفدا من جمعية الصناعيين: واثق بأنكم ستساهمون مساهمة كبرى في ورشة إنقاذ لبنان

منذ 23 mins 13 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة