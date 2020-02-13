دياب ترأس اجتماعا ماليا لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2020 - 19:54

دياب ترأس اجتماعا ماليا لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين

منذ 24 mins 13 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة